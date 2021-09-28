Париж, , 13:45 — REGNUM В Грузии для преодоления поляризации между политическими силами необходимо сформировать коалиционное правительство. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в французской газете Le Journal du Dimanche.

Саломе Зурабишвили

Она дала интервью французскому изданию во время рабочего визита в Париж по случаю 100-летия признания Францией Грузинской Демократической Республики.

«После того, как в течение девяти лет правительство комплектовалось правящим большинством, очевидно, что необходимо коалиционное правительство. Однако трудно предвидеть то, как оно сможет функционировать, столь антагонистичны позиции», — сказала Зурабишвили.

Президент отметила, что итоги выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии 2 октября, покажут, завершился ли политический кризис, который разразился в стране.

Напомним, в апреле руководство «Мечты» в ходе переговоров по выходу из политического кризиса взяло обязательство провести досрочные парламентские выборы, если партия наберёт менее 43% на местных выборах. В июле председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил, что соглашение «аннулировано». В оппозиции с этим не согласны и продолжают рассчитывать на досрочные парламентские выборы.

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