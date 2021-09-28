Шилка, Забайкальский край, 28 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по поступившей из СМИ и иных источников информации о включении несуществующих адресов в список домов, пострадавших от паводковой ситуации в г. Шилке. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Irkobl.ru Наводнение

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

В ходе проверки представители надзорного ведомства уже истребовали необходимые документы, в настоящее время с выездом на место осуществляется оценка правомерности включения тех или иных объектов, в том числе дома заместителя главы местной администрации, в указанный список.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка: 1 июня, 19 июня и 23 июля. Пострадали почти 14 тысяч человек.

Читайте также: Забайкалью помогут в восстановлении дорог после паводков