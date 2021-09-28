Екатеринбург, 28 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Свердловской области 27 сентября обнаружили ещё 518 заразившихся коронавирусом. Из них 196 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 137 881 случай заражения. Вылечились от COVID-19 127 078 граждан.

От ковида скончались ещё 40 граждан, а за весь период пандемии уже 6206.