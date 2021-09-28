Томск, 28 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Томские онкологи удалили у 50-летней женщины опухоль весом 12 кг.

Егор Ермаков Хирурги-онкологи во время операции

Операцию провели в хирургическом отделении Томского областного онкодиспансера. Опухоль находилась в брюшной полости пациентки.

«Опухоль исходила из тела желудка, врастала в поперечно-ободочную кишку и уже дала метастазы в левую долю печени», — цитирует канал «Область здоровья» главного врача онкодиспансера Максима Грищенко.

По его словам, операция длилась около четырёх часов. Новообразование направили на гистологическое исследование. По его результатам врачи примут решение о дальнейшей терапии.

Пациентка находится на восстановлении в условиях стационара.

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