Москва, 28 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 сентября проведет совещание по экономическим вопросам в контексте завершения работы над проектом федерального бюджета на 2022−2024 годы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент будет заниматься делами экономическими, в середине дня он проведет совещание по экономическим вопросам, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. — Главный контекст — это завершение работы над основным финансовым документом, бюджетирование завершается, готов проект бюджета».

Также у главы государства 27 сентября запланированы непубличные мероприятия. Президент России продолжает работу в Ново-Огареве, уточнил Песков.