Москва, , 13:51 — REGNUM Фильтрация контентом «Яндексом» вызывает много вопросов. Об этом 28 сентября сообщил шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик Юрий Баранчик на круглом столе в Москве.

Шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик Юрий Баранчик Василий Иванов (с) ИА REGNUM

«В движении «Сорок Сороков» привели хороший пример по поводу того, как фильтруется контент. Ввели в поиске «Яндекса» такое понятие, как «традиционная семья». И он не выдает позитивные примеры как это хорошо, многодетные семьи, выдается некий треш под видом традиционной семьи. И этот поиск идет первым. Как это понять. У нас что 95% населения ЛГБТ что ли? Пока нет?», — сказал Баранчик.

Также он обратил внимание на то, что фильтрацией контента на «Яндекс.Дзен» занимается издание The Bell. Это СМИ, по мнению эксперта, является абсолютно западной структурой.

«Сейчас, кстати, подали запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы это издание объявить иностранным агентом, но оказывается именно оно занимается фильтрацией контента в «Яндекс.Дзен», — сказал Баранчик.

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