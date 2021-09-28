Вашингтон, 28 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Релиз New World привлёк в игру более 250 тыс. игроков. Об этом 28 сентября сообщает «Игромания».

Скриншот с YouTube New World

Как отмечает издание, сейчас в New World играют только пользователи из Европы — в течение дня к ним присоединятся геймеры из других регионов. Сейчас проект занимается третье место по популярности в рейтинге Steam после CS: GO и Dota 2.

Добавим, что New World — это массовая многопользовательская ролевая игра, разработанная компанией Amazon. Её релиз состоялся сегодня, 28 сентября.