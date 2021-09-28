Париж, 28 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси попал в заявку на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Об этом 28 сентября сообщает AS.

Fifa.com Лионель Месси

Месси 19 сентября получил травму в матче чемпионата Франции с «Лионом» (2:1). Из-за этого он пропустил две игры — с «Метцем» (2:1) и «Монпелье» (2:0).

Матч между ПСЖ и «Манчестер Сити» пройдёт в Париже 28 сентября. После первого тура английский клуб лидирует в группе с тремя очками, ПСЖ и бельгийский «Брюгге» набрали по одному очку, немецкий «РБ Лейпциг» пока очков не набрал.