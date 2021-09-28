Богота, 28 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Движение Causa Justa проведёт 28 сентября в Боготе марш в поддержку бесплатных абортов в Колумбии. Об этом пишет Prensa Latina.

Pixabay.com Угроза аборта

Марш, названный Aborto Libre, Feminista y Antirracista («Свободный, феминистский и антирасистский аборт»), станет символическим актом, цель которого — окружить Конституционный суд в поддержку решения, которое этот орган должен вынести через два месяца касаемо исключения понятия «аборт» из списка преступлений в рамках Уголовного кодекса.

В Колумбии с 2006 года аборт разрешён только в случае угрозы физическому или психическому здоровью женщины, при наличии серьезных пороков развития плода, делающих его послеродовую жизнь невозможной, а также в случаях изнасилования, переноса оплодотворенной яйцеклетки или искусственного оплодотворения без согласия.

Движение Causa Justa предупреждает, что до тех пор, пока аборт остается преступлением, женщинам грозит судебное преследование за самостоятельное распоряжение своим телом.