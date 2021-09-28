Ташкент, 28 сентября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. При участии руководителей правоохранительных органов, глав ведомств и представителей СМИ состоялось учредительное собрание Ташкентского городского совета по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба ташкентской городской администрации.

(сс) Otoirov Ташкент, Узбекистан

На заседании, которое прошло под председательством хокима (мэра) города Жахонгира Артикходжаева был утвержден состав Регионального совета по борьбе с коррупцией и определены обязанности его участников.

«В своих выступлениях директор Агентства по борьбе с коррупцией Акмал Бурханов и председатель Творческого союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров отметили, что борьба с коррупцией — одно из основных направлений государственной политики», — говорится в сообщении.

Спикеры поделились своими мнениями о мерах, направленных на повышение правовой грамотности и просвещение населения, на формирование антикоррупционного мировоззрения в обществе, сообщает пресс-служба.