Грозный, 28 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Чечне за прошедшие сутки выявлено еще 63 положительных теста на коронавирус. Общее число носителей опасной инфекции за все время пандемии выросло до 22 475 человек. Такие данные привел 28 сентября федеральный оперативный штаб.

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Из всех заболевших выздоровел 20 821 человек, в том числе выписаны за прошедший день 68 пациентов. Не удалось спасти врачам за эти же сутки троих больных. Всего в Чечне скончались от осложнений после COVID-19 586 жителей.

В настоящее время в Чечне находятся на лечении от COVID-19 1068 человек. Число привитых в регионе превысило более 65,64% жителей.

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