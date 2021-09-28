В Кузбассе подморозит до -6°C
Кемерово, 28 сентября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 29 сентября, ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшие дожди, местами туманы. Таков прогноз регионального гидрометцентра.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Мороз
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Температура воздуха ночью −1…−6°C, днём +7…+12 °C.
Отмечается, что прогноз показателя горимости на 29 сентября — горимость 1 класса.