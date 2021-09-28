Москва, 28 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Новые цифровые сервисы «Яндекса» могут нести угрозу для общества в части монополизации рынка информационных услуг. Об этом 28 сентября сообщил шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик Юрий Баранчик на круглом столе в Москве.

Василий Иванов ИА REGNUM Шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик Юрий Баранчик

«Вообще интересна постановка вопроса, что Яндекс развивается, создает вокруг себя окружающие его сервисы», — отметил эксперт.

Чтобы развеять эту иллюзию, он провел аналогию с работой торгового центра или рынка, которые сдает торговые площади. Аналитик отметил, что если такая структура начнет открывать собственные магазины, её арендаторы окажутся в менее выгодном положении.

«Владельцы любого торгового центра, допустим, параллельно с теми магазинами, которым дали торговать на площадях, решили создать свои магазины. Естественно, они не будут брать с них арендную плату или снизят ее, создадут логистические цепочки, которые обеспечат более дешевую подачу товара. И эти магазины выиграют. В результате в торговом центре останутся только их магазины, другие не выдержат конкуренции. Но если мы видим всю абсурдность на торговых площадках, то почему мы допускаем такую ситуацию в информационном пространстве. Несомненно, «Яндекс» создает свои сервисы и пользуясь положением монополиста он будет продвигать свои товары и услуги», — сказал Баранчик.