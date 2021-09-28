София, 28 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Болгарии стартовали совместные плановые учения военно-воздушных сил (ВВС) государств Европейского союза «European Spartan Exercise-2021» (ESE).Об этом сообщает Болгарское радио.

Alan Wilson Самолет ВВС НАТО

Согласно официальной информации, с 28 сентября по 8 октября нынешнего года пилоты военно-транспортной авиации из Италии, Литвы, Словакии и Болгарии «отработают упражнения по преодолению препятствий ПВО, полеты на малой высоте, а также экстренной медицинской эвакуации». Координацию учений осуществляет итальянская сторона.

Маневры проводятся на аэродромах Чешнегирово и Безмер (Южная Болгария). Ранее жители Пловдивской и Ямболской областей, где расположены соответствующие объекты, неоднократно выступали против проведения ESE на болгарской территории.