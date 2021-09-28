Калуга, 28 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 122 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 28 сентября. Днём ранее, 27 сентября, в регионе было зарегистрировано 120 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 47 948 человек, 45 344 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 700 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.