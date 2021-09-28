Москва, 28 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Задержанные в Уфе неонацисты, которые готовили теракт, скорее всего, попали в руки профессиональных вербовщиков, которые применяют методики психологического подчинения и НЛП-программирования, считает заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. Об этом он сегодня, 28 сентября, заявил ИА REGNUM, комментируя произошедшее в Башкирии.

Нет терроризму!

По его мнению, сказывается недостаток патриотического воспитания в целом и плохое знание истории в частности. «Часто бывает, что незрелые и недалекие люди путают образ нацистских преступников и жесткие методы, с помощью которых они насаждали свои порядки, не задумываясь о том, сколько страшных бед принесли эти люди нашей стране, да и, наверняка, предкам каждого из таких потенциальных террористов. Данный случай лишний раз подтверждает правильность предпринимаемый нашими законодателями усилий, направленных на уголовный запрет демонстрации нацистских преступников», — отметил юрист.

По его словам, нетерпимое отношение в нашем обществе к попыткам реабилитации нацизма и пропаганды любого его элемента является не только уважением к подвигу наших предков, но и совершенно логичным и своевременным обереганием подрастающего поколения от поднимающей голову фашистской пропаганды.

«Молодые люди явно попали в мощную деструктивную идеологическую ловушку, недооценивать последствия применения которой не просто самонадеянно, но и уже опасно. Нетерпимость к таким проявлениям должна выражаться на только в осуждении таких случаев, но и в их пресечении, если люди сталкиваются с таковыми. Бить тревогу, не дожидаясь крайних проявлений экстремизма — обращаться к родителям, педагогам, участковому уполномоченному полиции. А при отсутствии должной реакции — в федеральные органы безопасности», — добавил Соловьев.

Напомним, 27 сентября в Уфе по подозрению в подготовке теракта были задержаны пять молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет. У них изъяли готовое самодельное взрывное устройство, холодное оружие, портреты главарей Третьего рейха, Степана Бандеры и различную националистическую атрибутику.