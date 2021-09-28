Ярославль, 28 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Ярославле студента-первокурсника Ярославского государственного технического университета, угрожавшего устроить массовый расстрел в вузе, отправили на лечение в психиатрическую клинику. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

Ярославская областная психиатрическая больница

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле 27 сентября задержали студента, обещавшего расстрелять своих одногруппников. В правоохранительных органах инцидент никак не комментируют. Однако 28 сентября стало известно, что задержанного студента отправили на лечение в Ярославскую областную психиатрическую больницу.

«Молодой человек доставлен в областную психиатрическую больницу. Всю необходимую в настоящий момент помощь он получает», — пояснили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Стоит отметить, что знающие молодого человека студенты ранее упоминали о том, что у него могут быть проблемы с психикой.