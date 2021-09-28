Сеул, 28 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провёл 28 сентября телефонные переговоры с американским коллегой Сон Кимом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

По их словам, представители двух стран обменяли мнениями по ситуации на Корейском полуострове, обсудили запуск КНДР ракет, меры противодействия и план их реализации.

Специальные представители Южной Кореи и США договорились поддерживать тесную координацию между странами, а также провести личную встречу в Индонезии 30 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии зафиксировали запуск Северной Кореей баллистических ракет в сторону Японского моря.

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