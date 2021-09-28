Спецпредставители Южной Кореи и США обсудили ракетные пуски КНДР
Сеул, 28 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провёл 28 сентября телефонные переговоры с американским коллегой Сон Кимом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, представители двух стран обменяли мнениями по ситуации на Корейском полуострове, обсудили запуск КНДР ракет, меры противодействия и план их реализации.
Специальные представители Южной Кореи и США договорились поддерживать тесную координацию между странами, а также провести личную встречу в Индонезии 30 сентября.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии зафиксировали запуск Северной Кореей баллистических ракет в сторону Японского моря.
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