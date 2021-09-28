Салехард, 28 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 13 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 28 сентября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 99 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 28 сентября 50 262 заражения коронавирусом. Выздоровели 48 325 человек, 689 пациентов с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).