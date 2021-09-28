Монгун-Тайгинский район, Тыва, 28 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Монгун-Тайгинском районе Тувы задержан подозреваемый в убийстве местного жителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, тело 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в селе Мугур-Аксы утром 15 сентября.

Квадрокоптер

Предполагаемый убийца был найден в глухой таёжной местности, им оказался ранее судимый 28-летний сельчанин. В ходе задержания, как отмечается, были использованы спецсредства — тепловизионные бинокли, приборы ночного видения и квадрокоптер.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство», — отметили в ведомстве.