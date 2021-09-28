Москва, 28 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе. Об этом 28 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с назначением нового главного тренера сборной России по хоккею.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе», — сказал Песков.

Он добавил, что вопросы развития хоккея не входят в прерогативу Кремля, несмотря на то что этот вид спорта любит глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главным тренером сборной России по хоккею назначен Алексей Жамнов. В его штаб в качестве консультантов вошли Олег Знарок и Валерий Брагин.