Шанхай, Китай, 28 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Строительство здания штаб-квартиры Нового банка развития (НБР) БРИКС завершено в Шанхае, городские власти официально передали его в пользование организации. Об этом сообщает 28 сентября местный информационный портал «Пэнпай».

Zhang Zhang Шанхай, панорама района Пудун

Здание строили четыре года — первый камень в его основание торжественно заложили в сентябре 2017 года. Мэр Шанхая Гун Чжэн заявил, что город готов наращивать сотрудничество с банком, объединять усилия для его превращения в международный финансовый центр.

Министр финансов Китая Лю Кунь в видеообращении к участникам церемонии подчеркнул, что НБР — важная платформа для сотрудничества стран-членов БРИКС.

Новая штаб-квартира банка построена в районе Шанхая Пудун недалеко от набережной реки Хуанпу. Здание имеет 30 этажей, его общая площадь — 126 тыс. кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, Новый банк развития страны БРИКС учредили на саммите в Бразилии в 2014 году. Он создан для финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

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