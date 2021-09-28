Абакан, 28 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Пострадавшие от снегопада хозяйства Хакасии оценивают ущерб, сообщили ИА REGNUM 28 сентября в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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Глава минсельхозпрода Хакасии Сергей Труфанов выехал в Ширинский и Орджоникидзевский районы, чтобы осмотреть поля, где посевы оказались под снегом.

По имеющейся информации, в двух районах республики после обильных осадков накрыло снегом более 17 тысяч га посевов зерновых и зернобобовых культур. В Орджоникидзевском районе пострадало 11 тысяч га, в Ширинском — 6,3 тысячи га. В Орджоникидзевском районе 27 сентября был введён режим ЧС, в Шире решили сначала оценить ущерб.

На сегодняшний день снег местами уже сошёл, однако к уборке приступать ещё нельзя. Как подчёркивают в министерстве, уборочная кампания, если позволит погода, может продлиться и после таяния снега, однако в этом случае резко поднимутся затраты. Увеличатся время и объёмы топлива для сушки зерна, потребуется продолжительная подработка и так далее.

В республиканском правительстве обещают решить вопрос об оказании помощи пострадавшим хозяйствам. Работа по оценке ущерба и сбору документов уже началась.

Добавим, в районах Хакасии, не затронутых непогодой, уборочные работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, мокрый снег и заморозки ожидаются в Башкирии.

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