Челябинск, 28 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В челябинской области автомобили и школьные автобусы застряли на заснеженной дороге. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Осадки на юге области выпали в виде мокрого снега. Высота покрова достигла 10 см. Затор произошёл на дороге между посёлками Урлядинский и Межоезерный. В снежном плену оказалось два автобуса и 18 машин. Спасатели помогли транспортным средствам выбраться на трассу.

В автобусах было три ребёнка. Обошлось без пострадавших. Причиной затора стало то, что весь автотранспорт был на летней резине.