Севастополь, 28 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по реконструкции и развитию гражданского сектора аэропорта Бельбек объявил Международный аэропорт «Симферополь». Документация 28 сентября размещена на «Ростендере».

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Начальная (максимальная) сумма контракта заявлена в сумме 1 198 386 240 рублей. Согласно техническому заданию, подрядчик должен построить перрон, две посадочных вертолетных площадок для вертолета типа Ми-8, колонки технического обслуживания воздушных судов, а также контрольно-пропускной пункт и две трансформаторные подстанции. Заявки на участие в тендере принимаются до 20 октября 2021 года.

Аэропорт Бельбек расположен на северо-западе Севастополя и является аэродромом совместного базирования, при этом с 2014 года гражданские рейсы аэропорт не принимает. Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года было объявлено о сертификации гражданского сектора аэродрома Бельбек.