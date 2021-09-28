Астрахань, 28 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Астраханской области 28 сентября подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом — на семь больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 59 тыс. 246 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 831 человек.

За весь период 1653 человека скончались. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,96.