Москва, 28 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Фонд национального благосостояния (ФНБ) в условиях мировой турбулентности должен оставаться для России «подушкой безопасности». Об этом 28 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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«Мы с вами видим в целом постоянно понижающийся порог предсказуемости событий экономической мировой конъюнктуры. И, конечно, в таком турбулентном мире ФНБ должен оставаться как подушка безопасности», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Он также добавил, что российские власти прорабатывают варианты использования средств ФНБ на возвратной основе для мегапроектов развития.

«Существуют и прорабатываются варианты на возвратной основе использования средств ФНБ для мегапроектов развития. Эти проекты есть, часть из них известна, часть из них в проработке», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Минфина РФ, объём российского Фонда национального благосостояния в августе увеличился на 260 млрд рублей и по состоянию на 1 сентября составил 14,017 трлн рублей.