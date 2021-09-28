Горно-Алтайск, 28 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Республике Алтай с начала года зарегистрировано 243 преступления, связанных с производством, хранением и распространением наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 50 кг запрещённого вещества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Конопля

По словам министра внутренних дел республики Алексея Соловьёва, наличие собственной сырьевой базы является определяющим фактором в этом направлении. В связи с этим он призвал обратить особое внимание выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли.

При этом с начала года, по данным регионального минсельхоза, в Горном Алтае выявлено и уничтожено 260 очагов произрастания наркосодержащих растений общей площадью 124,18 га.

«Мероприятия по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли проводятся во всех муниципальных образованиях региона», — добавили в правительстве.

Читайте также: У жителей Забайкалья нашли почти 300 килограммов наркотиков