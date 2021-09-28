Киев, , 13:32 — REGNUM Транзитный поток через Украину в Венгрию в 2020 году составил около 9,6 млрд кубометров газа, а на 27 сентября 2021 года поставки были на уровне около 7 млрд кубометров с начала года.

Газовый транзит Bnews.kz

Об этом сообщает издание «РБК-Украина», анализируя последствия для Украины нового контракта России и Венгрии о поставках газа.

Соответственно, отмечает СМИ, есть основания считать, что объем транзита в Венгрию через Украину с 1 октября может существенно сократиться — минимум на 4,5 млрд кубов в год — или же вообще остановиться. По неподтвержденной информации, транзит для Венгрии по новому маршруту может обходиться дешевле, чем через Украину, говорится в материале.

Издание отмечает, что финансовых потерь от прекращения транзита в Венгрию у Украины не будет, поскольку в настоящий момент действует транзитный контракт с «Газпромом» по принципу «качай или плати» на 40 млрд кубометров топлива в год. Но физические поставки газа упадут, что создаст Украине проблемы, особенно накануне зимы.

«Ключевая проблема не столько в потере объемов, сколько в ограничении виртуального реверса в Украину… Тем более что сейчас это важно «Нафтогазу» при закупках газа накануне отопительного сезона», — сказал РБК-Украина энергетический эксперт Валентин Землянский.

Также опрошенные изданием эксперты сомневаются, что на дипломатическом уровне удастся решить ситуацию в пользу Украины.

ИА REGNUM напоминает, что после подписания соответствующего контракта Киев и Будапешт обменялись крайне резкими заявлениями и взаимным вызовом послов. В МИД Украины заявили, что намерены оспорить заключенный контракт через Еврокомиссию.