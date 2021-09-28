Москва, 28 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. «Яндекс» пользуется доминирующим положением на рынке информационных услуг, чтобы ограничивать одни СМИ и создавать более выгодные условия для других. Об этом 28 сентября сообщил шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик Юрий Баранчик на круглом столе в Москве.

Василий Иванов ИА REGNUM Шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик Юрий Баранчик

Эксперт напомнил, что большое количество трафика электронным СМИ выдает «Яндекс» и «Яндекс.Дзен». При этом условия для всех изданий компаний разные. Есть компании, которые идут в «зеленом коридоре», а есть которые сталкиваются с определённого рода угрозами.

В качестве одного из примеров он привел небольшое информационное агентство, которое активно работало с «Яндексом» и «Яндекс.Дзен» и давало хороший продукт. После того как издание существенно нарастило свою посещаемость читателями, «Яндекс.Дзен» резко перестал давать ему трафик.

«И все попытки получить какие-то ответы, почему это произошло, упирались о стены: «Мы не понимаем, о чем вы говорите». Все вопросы упирались в стену глухого непонимания», — сказал Баранчик.