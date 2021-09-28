Аксайский район, Ростовская область, 28 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в ДТП попал автобус, перевозивший детей. Инцидент произошёл в Аксайском районе, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

21.мвд.рф Школьный автобус попал в ДТП

Примерно в 11:40 мск 28 сентября водитель Mercedes, предположительно, не предоставила преимущество в движении автобусу и столкнулась с ним. От удара иномарку отбросило на барьерные ограждения. Травмы получила водитель иномарки.

В момент столкновения в автобусе находилось 38 детей и четверо сопровождающих. Дети из Шахт направлялись в Ростов-на-Дону для участия в соревнованиях. Никто из них не пострадал.

По факту ДТП организована проверка.