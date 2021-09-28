Тамбов, 28 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Тамбовской области 28 сентября подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 43 тыс. 202 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 41 тыс. 38 пациентов, в том числе 35 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 892 человека. Пять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.