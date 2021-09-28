Москва, 28 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В августе 2021 года вырос пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла (МАУ), сообщает 28 сентября пресс-служба Росавиации.

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За месяц был перевезено 8 779 128 человек, что на 47,1% больше, чем в августе 2020 года. При этом на международных направлениях обслужено 2,3 млн человек, из которых полмиллиона перевезены иностранными авиакомпаниями. Внутренние перелёты осуществили около 6,5 млн пассажиров.

При этом во «Внуково» рост составил 32,9% (2 млн пассажиров), в «Домодедово» — 23,9% (2,8 млн пассажиров), в «Шереметьево» — 81% (около 4 млн пассажиров).

Совокупный пассажиропоток московских аэропортов за восемь месяцев составил 47 млн человек.