Рязань, 28 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Легковой автомобиль и скорая помощь столкнулись на перекрёстке улиц Есенина и Горького в Рязани, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло вечером 27 сентября. Служебный автомобиль ехал с включённым звуковым сигналом.

По данным издания «YA62.ru», в аварии пострадали три человека — фельдшера и водителя скорой помощи доставили в больницу, водитель иномарки с сотрясением головного мозга от госпитализации отказался.