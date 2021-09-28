Стокгольм, 28 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Шведская промышленность является лучшей в ЕС с точки зрения уровня выбросов CO2. Однако переход к «зеленой» экономике и развитие технологий по дальнейшему сокращению выбросов в стране продвигается медленнее, чем в остальной части ЕС. Об этом 28 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм. Швеция

«Темпы изменений в отрасли должны возрасти, если мы хотим достичь поставленных целей», — заявил в интервью руководитель одного из подразделений Шведского агентства по охране окружающей среды Фредрик Ханнерц.

«Швеция сегодня является единственной страной в ЕС с настолько низким уровнем выбросов СO2, что компании получают квоты на большие выбросы, чем им нужно», — говорится в статье.

Главным объяснением служит наличие в Швеции жестких природоохранных норм в течение долгого времени, тогда как в остальной части мира процесс по принятию и ужесточения природоохранного законодательства только начался.