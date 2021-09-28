Канберра, 28 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Кроссовер Toyota Yaris Cross и внедорожник Isuzu MU-X прошли серию краш-тестов по безопасности австралийской системы ANCAP. Об этом сообщается на официальном сайте ANCAP.

ANCAP Испытание Toyota Yaris Cross на боковой удар на скорости 60 км/ч

Обе модели получили пять звезд по результатам этих испытаний. В ходе шести разных испытаний (фронтальные, боковые удары и пр.) автомобили показали хорошую жесткость кузова и высокий уровень безопасности.

Безопасность взрослых пассажиров Isuzu MU-X специалистами ANCAP была оценена на 87%. Показатель безопасности детей составил 85%. За безопасность взрослых пассажиров Toyota Yaris Cross получил 86%. Такая же оценка была поставлена за безопасность детей.

По словам генерального директора ANCAP Карлы Хорвег, MU-X продемонстрировал хорошие показатели по безопасности, как и другая модель Isuzu — D-MAX. Она добавила, что безопасность — это важный показатель для семейного внедорожника.

Ранее европейская организация Euro NCAP провела краш-тесты новых моделей Lynk & Co, Nio, Subaru, Audi и Toyota. Все модели получили высшую оценку.

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