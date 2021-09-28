Владимир, 28 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Во Владимирской области 28 сентября подтверждено 184 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области был зарегистрирован 53 тыс. 831 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 49 тыс. 433 пациента, в том числе 120 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1960 человек. За последние сутки подтверждено восемь новых летальных случаев.