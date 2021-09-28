Кемерово, 28 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Новокузнецке сотрудники Сибирской генерирующей компании провели совместный рейд с приставами по квартирам должников за тепло и горячую воду от Кузнецкой ТЭЦ. Рейд был первым после длительного перерыва из-за пандемии, сообщили в СГК.

Stolica-s.su Тепло

«На сегодняшний день в судебном производстве находится уже больше трёх тысяч исков за неуплату горячей воды и теплоснабжения организаций и жителей в контуре Кузнецкой ТЭЦ», — рассказали в компании.

Во время рейда были вручены повестки.