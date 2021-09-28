В Новокузнецке подано более трёх тысяч исков из-за неуплаты за тепло
Кемерово, 28 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Новокузнецке сотрудники Сибирской генерирующей компании провели совместный рейд с приставами по квартирам должников за тепло и горячую воду от Кузнецкой ТЭЦ. Рейд был первым после длительного перерыва из-за пандемии, сообщили в СГК.
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Тепло
«На сегодняшний день в судебном производстве находится уже больше трёх тысяч исков за неуплату горячей воды и теплоснабжения организаций и жителей в контуре Кузнецкой ТЭЦ», — рассказали в компании.
Во время рейда были вручены повестки.