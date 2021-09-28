Гётеборг, Швеция, 28 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Шесть человек серьезно ранены в результате взрыва в многоквартирном доме в центре Гётеборга. Об этом на пресс-конференции 28 сентября заявила Дженни Карлссон, ответственная за оказание помощи пострадавшим. Как сообщило новостное агентство TT, в пресс-службе Sahlgrenska Hospital подтвердили, что после взрыва в 05:00 по местному времени в больницу поступили 16 пациентов.

Pexels.com Взрыв

Полиция Швеции начала предварительное расследование по факту халатности и «особого инцидента».

Пресс-секретарь ведомства Томас Фуксборг заявил, что в настоящее время полицейские не видят никаких «естественных причин» взрыва, и, таким образом, это может быть связано с чем-то, что некий предмет собственности был размещен на территории домовладения или в одной из квартир.

«Это еще предстоит узнать. Но, вероятно, да», — заявил Фуксборг, когда один из журналистов в ходе пресс-конференции спросил его, мог ли быть взрыв запланированным, чтобы убить одного из жильцов.