Ньон, Швейцария, 28 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Иск против судьи коммерческого суда Мадрида, вынесшего решение по делу Суперлиги, подал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 28 сентября сообщается на сайте организации.

Судебный иск

Отмечается, что УЕФА потребовал отвода судьи Мануэля Руиса де Лары из-за серьёзных нарушений, которые он допустил при рассмотрении дела.

Кроме того, УЕФА намерен также обжаловать решение в апелляционном суде Мадрида.

Ранее сообщалось, что де Лара опубликовал постановление, в котором призвал УЕФА прекратить разбирательство в отношении клубов — учредителей Суперлиги.

УЕФА спустя неделю отказался от претензий к клубам, но допустил, что может открыть новое дело.