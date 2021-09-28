Липецк, 28 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Липецкой области 28 сентября подтверждено 223 новых случая заражения коронавирусом — на шесть больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 52 тыс. 569 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 45 тыс. 739 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 285 — за последние сутки.

За весь период скончались 1643 человека. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.