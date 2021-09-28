Ереван, , 13:12 — REGNUM Азербайджан препятствовал работе сопредседателей Минской группы в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Армении, обнародованном на сайте ведомства.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Азербайджан последовательным образом препятствовал усилиям международного сообщества, в частности, стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по установлению гуманитарного перемирия, в результате которого три перемирия, согласованные на министерском уровне по инициативе России, Франции и США так и не были реализованы», — заявили в МИД Армении.

Дипломаты отметили, что остановить наступление ВС Азербайджана в ходе войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года и обеспечить безопасность жителей региона получилось только благодаря вмешательству России. В заявлении также говорится, что Баку якобы заранее планировал наступление, чтобы «уничтожить армянское население» в Нагорном Карабахе.

Напомним, 27 сентября 2020 года Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня.

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