Москва, 28 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Нефтяной рынок продолжает очень сильное восхождение, которое уже привело к тому, что котировки переписали трехлетний максимум, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти

«Прошедшая в понедельник торговая сессия закончилась для нефти ростом на 1,74% и закрытием по цене $79,57 за баррель при росте до $80.

Котировки толкает вверх дефицит предложения на фоне восстановления экономики, затягивающегося восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана «Ида».

Также цены на нефть растут из-за проблемы в Европе, уже активно предполагающие наступление топливного кризиса без серьезного политического вмешательства.

Цены на спотовом рынке на газ утром 28 сентября поднялись выше $1000 за тысячу кубометров, тем самым переписав исторический максимум, а стоимость природного газа на фьючерсном рынке превысила $6 впервые с февраля 2014 года.

В результате нехватки и перекупленности газа спрос на нефть может подняться на 500 тысяч баррелей в сутки предстоящей зимой.

Это выступило одним из триггеров для многих инвестдомов повысить прогноз по нефти до $90 к концу 2021 года. При этом восстановление добычи в США или стабилизация цен на газ могут очень быстро охладить котировки нефти.

Предполагаемый диапазон движения цены на нефть сегодня, 28 сентября, составляет $79,50−81,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

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