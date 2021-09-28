Москва, 28 сентября 2021, 13:12 — REGNUM Россия не собирается использовать газ для давления на другие страны, заявил 28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что Москва готова обсуждать возобновление Киевом прямых закупок газа в случае необходимости.
Как сообщало ИА REGNUM, Украина ответит Венгрии на то, что венгерские власти подписали с российской компанией Газпром новое соглашение, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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