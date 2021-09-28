Москва, 28 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Россия не собирается использовать газ для давления на другие страны, заявил 28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, это не так. Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что газовый контракт России и Венгрии направлен на оказание давления на Украину.

Представитель Кремля добавил, что Москва готова обсуждать возобновление Киевом прямых закупок газа в случае необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина ответит Венгрии на то, что венгерские власти подписали с российской компанией Газпром новое соглашение, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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