Курск, 28 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Курской области 28 сентября зарегистрировано 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 57 тыс. 218 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 51 тыс. 620 пациентов, в том числе 140 — за последние сутки.

Скончались 1439 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.