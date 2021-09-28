Москва, 28 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Кремле в случае необходимости готовы обсуждать возобновление прямых закупок газа Украиной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

«Конечно, этого никто не отвергал», — сказал Песков.

Он напомнил, что готовность обсуждать этот вопрос «неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и также на различном уровне представителями российской стороны».