Красноярск, 28 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Последний случай бешенства у человека был зарегистрирован в Красноярском крае в 1998 году, однако проблема бешенства остаётся для региона острой. Об этом в своём Telegram-канале сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Pitomcy.net Бешенство

За восемь месяцев 2021 года среди диких и домашних животных это заболевание зарегистрировано на 22 территориях Красноярского края.

С жалобами на укусы бродячих и домашних собак в крае за восемь месяцев текущего года обратились 3145 человек, в том числе 34% — в Красноярске.

По результатам исследований на бешенство, проведенных в 2020 году краевой ветлабораторией, 37,5% проб, взятых у домашних собак (девять из 24), оказались положительными. За восемь месяцев текущего года этот показатель составил 14,1% (шесть).

Как правило, исследования проводятся только у собак, имеющих клинические признаки заболевания.

Что касается диких животных, в основном бешенство выявлено у лис — 62% от общего числа заражённых.

Напомним, ежегодно 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством.

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