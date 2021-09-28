Калуга, 28 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Калужская область заинтересована в развитии взаимовыгодного партнерства с Австрией не только в торгово-экономической сфере, но и в культуре, туризме, образовании, медицине, а также в молодёжном обмене. Об этом заявил в Зальцбурге губернатор Владислав Шапша в рамках рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Австрийской Республике Дмитрием Любинским в ходе 17-й Конференции регионов Европы. Об этом 28 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с послом Российской Федерации в Австрийской Республике Дмитрием Любинским

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Калужской областью и Австрийской Республикой. Владислав Шапша поблагодарил Дмитрия Любинского за приглашение принять участие в 17-й Конференции регионов Европы и проходящем ее рамках «Сочинском диалоге», а также за личный вклад в формирование конструктивных отношений между Россией и Австрией. Калужский губернатор напомним, что Австрия — давний партнер Калужской области. В 2020 году взаимный товарооборот достиг почти 73 млн долларов. С января по июль 2021 года внешнеторговый оборот Калужской области с Австрией составил 45,7 млн долларов (по отношению к аналогичному периоду 2020 года увеличился на 19,3%).

В Калуге работают австрийские заводы по производству оконной фурнитуры, полиэтиленовых труб, санитарно-гигиенических изделий, концентратов красителей и добавок для производства пластмассовых изделий.