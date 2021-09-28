Джакарта, 28 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Группа Litbang MPI собрала данные о зарплате глав государств в Юго-Восточной Азии, сообщает Sindonews.

TUBS Индонезия на карте Юго-Восточной Азии

Многие считают, что глава государства и глава правительства получают фантастическую зарплату. Однако на самом деле есть и те, кто получает только номинальную зарплату, которая не слишком велика по сравнению с обязанностями, которые они несут.

Доход премьер-министра Брунея составил $1,9 млн.

Родирго Дутерте, президент Филиппин, получает зарплату в размере $95 тысяч. Глава государства сократит свой доход на 75%, чтобы помочь в борьбе с пандемией на Филиппинах.

Заработная плата президента Индонезии регулируется законом № 7 1978 года о финансовых / административных правах президента и вице-президента. В нем отмечается, что доход президента в 6 раз превышает оклад государственных служащих. Президент Джоко Видодо имеет право на зарплату в размере 30 240 000 индонезийских рупий в месяц ($2115).

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен получает зарплату в размере 10 миллионов камбоджийских риелей ($2442), а глава Лаоса зарабатывает $1630.

Доход премьер-министра Малайзии составил 100 тысяч малайзийских ринггитов ($1774).

В 2018 году ВВП Мьянмы на душу населения достиг $1 407 886. Зарплата президента Мьянмы составляет $40 980.

Премьер-министр Сингапура получает зарплату в размере $1 610 000 в год. Размер заработной платы, получаемой премьер-министром Сингапура, был в 20 раз выше номинального ВВП Сингапура.

Король Таиланда имеет зарплату в размере $84 млн.

Президент Восточного Тимор получает зарплату в размере $30 000. Как страна, независимость которой была признана в 2002 году, экономика Восточного Тимора растет медленно.

Зарплата президента Вьетнама составляет $8320.